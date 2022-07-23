Росія атакувала порт в Одесі крилатими ракетами. У МЗС України відреагували

Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр», повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на дані оперативного командування «Південь».

За його даними, дві ракети збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

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«Менше ніж 24 години знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості й обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Ґутеррішу і президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем із трьох портів: Одеси, Чорноморська і Південного.

«Закликаємо ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідність за поглиблення глобальної продовольчої кризи», – заявляють у МЗС України.

Українські і російські офіційні особи 22 липня підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Генсекретар ООН заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.