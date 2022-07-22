Київ розраховує на «активні зусилля ООН» у виконанні угоди про експорт зерна – МЗС

Домовленість щодо розблокування українських портів та експорту зерна стала можливою завдяки посередництву Туреччини та «активній ролі Генерального секретаря ООН» Антоніу Ґутерріша. Про це заявило Міністерство закордонних справ України 22 липня.

«Документ передбачає створення гуманітарного коридору для транспортування української сільськогосподарської продукції з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного. Безперешкодне пересування суден та інші логістичні модальності забезпечуватиме Спільний координаційний центр зі штаб-квартирою в Стамбулі», – пояснює відомство.

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Як зазначає МЗС, рішення «повністю враховує» безпекові інтереси південних регіонів України та української армії: «контроль за всією діяльністю в українських територіальних водах здійснюватиме лише Україна».

«Розраховуємо на подальші активні зусилля ООН задля імплементації домовленості, зокрема забезпечення дотримання Росією своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору», – зазначає міністерство.

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Українські і російські офіційні особи 22 липня підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Ґутерріш заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.