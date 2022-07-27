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Der Spiegel: Берлін схвалив продаж Україні 100 самохідних гаубиць

Українські військовослужбовці їдуть на німецькій САУ Panzerhaubitze 2000, липень 2022 року

Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. За даними видання Der Spiegel, сума угоди становить 1,7 млрд євро.

Як повідомили в компанії Krauss-Maffei Wegmann, виробництво озброєння має розпочатися негайно, проте поки що невідомо, коли перші гаубиці надійдуть до України. Очікується, що виробництво всіх гаубиць триватиме кілька років.

Раніше стало відомо про те, що Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню MARS-II і ще три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Німеччина також готує до відправки в Україну системи протиповітряної оборони IRIS-T.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні.

Panzerhaubitze 2000 вважаються одними із найсучасніших самохідних артилерійських установок у світі, вони здатні потрапляти в цілі на відстані до 40 кілометрів і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів за хвилину.

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