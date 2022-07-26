У Німеччині заявляють про передачу Україні реактивних системи залпового вогню – ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявляє, що Україна отримала від Німеччини три реактивні системи залпового вогню MARS II, повідомляє агенція DPA.



За її словами, Берлін також додатково передав три самохідні гаубиці



«Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідні гаубиці 2000 були доставлені. Ми тримаємо свого слова», – сказала Ламбрехт, яку цитує видання Berchtesgadener Anzeiger.

Напередодні стало відомо, що перші три зенітно-ракетні комплекси «Гепард» від Німеччини вже в Україні. Про передачу Україні «Гепардів» німецька сторона заявила в травні.

Перед цим у червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні.

Крім того, 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.