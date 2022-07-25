Україна вже отримала перші три «Гепарди» від Німеччини – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші три зенітно-ракетні комплекси «Гепард» від Німеччини вже в Україні.



«Можу вже повідомити, що від Німеччини сьогодні офіційно зайшли три перших «Гепарди». Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передали кілька десятків тисяч набоїв. Три сьогодні заїхали вже в Україну, вони вже в розпорядженні ЗСУ» – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Міністр нагадав, що від Німеччини очікується поставка перших 15 «Гепардів».

У червні посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що лише два рішення зі всіх оголошених Німеччиною до сьогодні перебувають в стадії реалізації. Зокрема, він повідомив про поставки систем «Гепард»: 15– до кінця липня, а потім ще 15 – до кінця серпня.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000, які Німеччина пообіцяла ще у квітні. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив про намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.

Українська влада неодноразово заявляла, що українські міста потребують захисту від російських ракет.