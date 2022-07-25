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Після отримання від Німеччини перших «Гепардів» Резніков «з нетерпінням чекає» на системи IRIS

25 липня стало відомо, що перші зенітно-ракетні комплекси «Гепард» від Німеччини вже в Україні

Після отримання від Німеччини перших зенітно-ракетних комплексів «Гепард» міністр оборони Олексій Резніков «з нетерпінням чекає» на отримання систем IRIS-T.

«Наші можливості щодо захисту нашого неба будуть посилені. В Україну почали надходити самохідні зенітні комплекси Gepard. Я хочу подякувати нашим німецьким партнерам і особисто Крістін Ламбрехт за підтримку нашої країни. З нетерпінням чекаю на отримання IRIS-T», – написав він у твіттері.

25 липня Олексій Резніков повідомив, що перші три зенітно-ракетні комплекси «Гепард» від Німеччини вже в Україні. Про передачу Україні «Гепардів» німецька сторона заявила в травні.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.

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