Після отримання від Німеччини перших «Гепардів» Резніков «з нетерпінням чекає» на системи IRIS

Після отримання від Німеччини перших зенітно-ракетних комплексів «Гепард» міністр оборони Олексій Резніков «з нетерпінням чекає» на отримання систем IRIS-T.



«Наші можливості щодо захисту нашого неба будуть посилені. В Україну почали надходити самохідні зенітні комплекси Gepard. Я хочу подякувати нашим німецьким партнерам і особисто Крістін Ламбрехт за підтримку нашої країни. З нетерпінням чекаю на отримання IRIS-T», – написав він у твіттері.

25 липня Олексій Резніков повідомив, що перші три зенітно-ракетні комплекси «Гепард» від Німеччини вже в Україні. Про передачу Україні «Гепардів» німецька сторона заявила в травні.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.