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Голова МЗС Німеччини розповіла, коли Україна може отримати системи IRIS-T

За словами Анналени Бербок, система протиповітряної оборони IRIS-T мала відправлятися до іншої країни, Берлін домовлявся, що ця країна відмовилася від системи на користь України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що Берлін зможе передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T наприкінці серпня або у вересні. Про це міністр розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, воно мало відправитися в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це з більшою кількістю цих систем IRIS-Т», – сказала вона.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.

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