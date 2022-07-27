Голова МЗС Німеччини розповіла, коли Україна може отримати системи IRIS-T

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що Берлін зможе передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T наприкінці серпня або у вересні. Про це міністр розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.



«Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, воно мало відправитися в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це з більшою кількістю цих систем IRIS-Т», – сказала вона.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.