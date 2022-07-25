Військові показали британські «невидимі» ЗРК Stormer, що прибули на фронт

Перша партія з шести британських зенітно-ракетних комплексів Stormer прибула на фронт в Україну, повідомило 25 липня на своїй сторінці у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Британські «невидимі» ЗРК Stormer HVM «бачать» ворожих штурмовиків на відстані до 18 кілометрів. Чому саме «невидимі» – все через їхню особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, це робить британський ЗРК, в прямому сенсі слова «невидимим» для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках», – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України підтримка Британії Україні сягнула 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Також Велика Британія ініціювала масштабну навчальну операцію для українських військових із планами підготувати у себе щонайменше 10 тисяч українських вояків.