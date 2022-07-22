Данілов обговорить із представниками Європолу повідомлення про нібито «контрабанду зброї» з України

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов обговорить із представниками Європолу заяви про нібито випадки «торгівлі зброєю і військовими товарами на чорному ринку» з України.

«Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками «Європолу» – з фактами і доказами щодо заяв про наявні начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні», – написав Данілов у твітері 22 липня.

Він зауважив, що публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ збігається в часі «з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації РФ «MakZim» із дискредитації України, мета якої – припинення постачання зброї від союзників».

«Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння», – наголосив секретар РНБО.

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19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні.

Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».

У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.