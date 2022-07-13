У Зеленського кажуть, що заяви про неналежне використання Україною зброї Заходу є «пропагандистськими вкидами РФ»

Повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу є «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання», наголошує радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



«Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує України, проходить ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України – питання виживання. Контроль за нею – пріоритет. Усі «чутки» про інше – банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання…», – написав він у твіттері.

8 липня членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком. Пізніше в інтерв'ю виданню «Українська правда» вона заявила, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

«Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею. Ми не знаємо, але може, можливо! Можливо, і в цьому проблема. Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії... Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею», – сказала вона.

Українська сторона цих заяв Спартц не коментувала.

Крім того, російська пропаганда з метою підриву довіри союзників до України використовує наратив про те, що озброєння, яке Захід надає Києву, нібито потрапляє до третіх країн. Раніше у червні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вказувала на те, що РФ посилила підривну діяльність своїх спецслужб у різних країнах світу, щоб зірвати контракти на купівлю озброєнь та техніки для України.

Також 13 липня у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що кремлівські медіа, посилаючись на матеріал The Washington Times, створили десятки матеріалів, в яких розповідають, що постачання озброєння США Україні може бути зупинено.

«На тлі знищення великої кількості російських складів з боєприпасами останніми тижнями Росія намагається проводити інформаційно-психологічну операцію про те, що начебто Україна не встигне досягти паритету озброєння з Росією, щоб перейти у контрнаступ», – констатують у Центрі.