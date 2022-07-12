США не сумніваються в належному використанні Україною американської зброї – Держдеп

Заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс заявляє, що Вашингтон не сумнівається в належному використанні Україною американської зброї.



«Ми впевнені в зобов’язанні українського уряду належним чином охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження. Не вдаючись у оперативні деталі, я можу сказати, що Сполучені Штати активно співпрацюють з урядом України, щоб забезпечити підзвітність щодо оборонних статей і допомоги у сфері безпеки, яку надають Сполучені Штати. Ми дуже впевнені в українському уряді та в тому, що він робить», – заявила вона під час брифінгу.



8 липня членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком. Пізніше в інтерв'ю виданню «Українська правда» заявила, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт:

«Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею. Ми не знаємо, але може, можливо! Можливо, і в цьому проблема. Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії... Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею», – сказала вона.

Українська сторона цих заяв Спартц не коментувала.

Крім того, російська пропаганда з метою підриву довіри союзників до України використовує наратив про те, що озброєння, яке Захід надає Києву, нібито потрапляє до третіх країн. Раніше у червні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вказувала на те, що РФ посилила підривну діяльність своїх спецслужб у різних країнах світу, щоб зірвати контракти на купівлю озброєнь та техніки для України.