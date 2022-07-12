Єрмак має піти у відставку – конгресвумен Спартц

Членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку.

На своєму сайті 11 липня вона написала, що після відвідин України залишилась «розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».

«На жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина із без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, коли запевнив українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно», – заявила Вікторія Спартц.

Вона заявила, що висловила свої побоювання не «заради політичної вигоди», а нинішн. відсутність нагляду за наданою Україні зброєю назвала «фактором, що сприяє затримкам, тоді як належний нагляд та логістика лише збільшать швидкість та ефективність».

11 липня журналісти видання «Українська правда» в інтерв’ю спитали Віторію Спартц: Чого ви чекаєте від України – відставки Єрмака чи зміни процедур?

Вона відповіла: «Проблема – не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Тому це і піднялося. Проблема – те, що ваша країна не готується до війни, не робить потрібні речі, і це мене дуже турбує. Якщо ця людина не є джерелом проблем, тоді треба дивитися, що далі, чому ці проблеми відбуваються. Тому що зараз у вас відбувається не те».

8 липня конгресвумен українського походження, членкиня Палати представників США, республіканка Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком. Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який, за її словами, «відтягує призначення незалежного антикорупційного прокурора протягом більше ніж року».

На думку Спартц, Єрмак «викликає багато побоювань» у США та по всьому світу, водночас користується довірою радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Вона попросила Білий дім якомога швидше відповісти Конгресу і «підтвердити або заперечити ці звинувачення». Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно.

Натомість з коментарем виступило Міністерство закордонних справ України. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, але «на цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США», сказав речник МЗС.

Після цієї заяви МЗС Вікторія Спартц закликала українське МЗС «не переходити на особистості», із «серйозністю» сприйняти її заяви та перерахувала «деякі із серйозних», як вона вважає, «звинувачень проти Єрмака». Офіційних коментарів від ОПУ досі немає.

Тим часом співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур назвала заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну: «Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам».