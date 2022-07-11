Звільнення півдня України: заяви і реальні досягнення

Для чого влада робить заяви про контрнаступ?

ЗСУ звільнили від російської окупації село Іванівка на Херсонщині. Це на межі із Запорізькою областю.

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на Півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times. Це не перша подібна заява від українських високопосадовців.

Чому звучать ці заяви? За яких умов деокупація півдня стала б реальною?

Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.

Спартц проти Єрмака. А що Зеленський?

Конгресвумен США Вікторія Спартц заявила, що глава офісу президента України Андрій Єрмак може бути пов'язаний із владою Росії. Про це вона повідомила у листі, надісланому президенту США Джо Байдену. У зверненні до Байдена Спартц пише, що пан Єрмак викликає занепокоєння у низки людей у США і за кордоном. Що стоїть за заявою американської конгресвумен Вікторії Спартц: внутрішньо-політична гра чи реальна недовіра до українських високопосадовців?

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