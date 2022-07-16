США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити контрабандою

США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду, заявив військовий представник Пентагону.

«Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, українці використовують зброю, яку ми їм надали, і ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись ще, окрім як для боротьби з росіянами», – цитує сайт Міноборони США представника відомства під час брифінгу 15 липня.

Представник Пентагону додав: «Ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ».

США, за його словами, вже передали Україні третю партію американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, але він не має інформації про їх використання.

«Знаю, що вони використовують перші вісім (з 12– ред.). Я не знаю, що вони роблять із останніми чотирма», – сказав він.

Чиновник зазначив, що українські бійці ефективно використовують HIMARS і це, за його словами, добре впливає на військову ситуацію.

14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну. Відповідна заява з’явилася через декілька днів після того, як членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В ОПУ повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».