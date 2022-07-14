Єрмак пропонує створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї від союзників

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонує створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну.

«Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов'язаних із контролем використання зброї, отриманої від наших партнерів. Російські спроби розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України зазнають нищівного краху», – написав він у четвер у Telegram.

Він додав: «Питання зброї для нашої держави – це пріоритет. Ми всі бачимо, як уже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі»

Єрмак зазначив, що «вся отримана західна зброя перебуває на обліку і відправляється на фронт. Усе чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є найкращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків».

Відповідна заява з’явилася через декілька днів після того, як членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц зажадала відставки Андрія Єрмака і сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В ОПУ повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».