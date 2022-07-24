«Робимо все можливе, щоб дати українським воїнам на передовій те, що їм потрібно» – посол США

Сполучені Штати Америки роблять все можливе, щоб українські військові на передовій отримували те, що їм потрібно для відбиття агресії Росії, заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо по годинах, навіть по хвилинах з Україною та з міністром оборони, з керівником Збройних сил, моїми колегами у Вашингтоні, і також в Європі. Таким чином, ми тісно співпрацюємо, щоб не лише забезпечити всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі, але й активізувати міжнародну спільноту... На кожному етапі в найтіснішій координації з нашими українськими партнерами ми робимо все можливе, щоб дати українським воїнам на передовій те, що їм потрібно, як тільки їм це буде потрібно», – сказала Бріджит Брінк.

На запитання про можливість надання Україні сучасних винищувачів, посол США сказала: «Зараз я не можу нічого оголосити».

«Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само», – додала вона.

На початку липня стало відомо про п’ятнадцяте виділення зброї та обладнання із запасів Міноборони США для оборони України з серпня 2021 року на суму близько 400 мільйонів доларів. Відповідно до цього рішення, загальна військова допомога США Україні сягає понад 7,32 мільярда доларів відтоді, як 24 лютого Росія розпочала своє вторгнення.