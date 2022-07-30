Пентагон: Україна «приголомшливо» використовує зброю, надану США

У Міністерстві оборони США заявили про ефективне використання Україною наданої Вашингтоном зброї, а також про підготовку чергового пакета військової допомоги.

«Попри розмови Росії, попри погрози Росії українському населенню, українці продовжують сміливо наступати. Вони приголомшливо використовують обладнання на суму 8,2 мільярда доларів, яке ми надали, на даний момент», – цитує пресслужба Пентагону неназваного високопосадовця Міністерство оборони США.

За словами посадовця, українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російських командних і контрольних вузлів та знищенні угруповань російської техніки.

«Бойові дії тривають на сході й півдні України, у той час, як російське просування сповільнюється до мінімального, зупиняється в деяких місцях або повільно повертається назад у таких районах, як Херсон», – зазначили в Міноборони США.

Там додали, що Росія зазнає невдач на полі бою і внутрішніх проблем, які є наслідок запроваджених проти Москви санкцій.

Чиновник Пентагону також наголосив, що Міноборони США тісно консультується з Міністерством оборони України, щоб забезпечити постачання необхідних матеріальних засобів, включно з боєприпасами.

«Міністерство оборони готує ще один пакет допомоги у сфері безпеки, який задовольнить ці потреби», – сказав чиновник.

Про намір США надати Україні засоби посилення обороноздатності «вже незабаром», повідомив у твітері і міністр оборони України Олексій Резніков.

19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні.

Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.

В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».

У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.