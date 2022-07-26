Коли Україна отримає HIMARS та винищувачі? Інтерв'ю з головою комітету збройних сил Конгресу США

США та союзники працюють над тим, щоб зібрати і надати Україні 25-30 установок залпового вогню типу HIMARS та MLRS. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, який перебував у Києві з двопартійною делегацією Конгресу США. В інтерв'ю він також розповів про те, коли Україні зможуть надати американські винищувачі та ракети великої дальності.

– Кілька днів тому Білий Дім оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійшли ще чотири ракетні установки HIMARS та сотні безпілотників. Але українське військове керівництво каже про те, що Україні потрібні як мінімум 50 установок HIMARS. Чи готові у Вашингтоні надати саме таку кількість, на вашу думку? Які для цього є передумови? І чи можливо це, виходячи з наявних запасів США?

– Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS з Великої Британії та інших. Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Хоча 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, але ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога настільки багато артилерії і ракет для цих систем, наскільки це можливо.

– А як щодо тактичних ракет із дальністю 300 кілометрів?

– Особисто я дуже просуваю ідею надати саме такі ракети. Чим більша дальність, тим краще. Тому що у цій війні той, хто може бачити на більші відстані і може стріляти на більші відстані, матиме кращу позицію. Установки HIMARS з дальністю від 30 до 50 кілометрів є дуже помічними – ми вже бачили результат, буквально цього місяця. Але якби вони мали ще більшу дальність, росіянам було б складніше сховати своє обладнання. Ми вже бачимо, що вони посувають його трохи далі вглиб. Тож я думаю, ми маємо надати і ракети великої дальності. І делегація, з якою я прибув, а це двопартійна делегація з комітету збройних сил Палати представників США, повністю солідарна у цьому питанні. Всі п’ять членів делегації виступають за надання ракет більшої дальності. І ми продовжимо адвокатувати це.

– Україна просила про надання винищувачів, наприклад, F-15 чи F-16, від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Як ви оцінюєте шанси Києва все ж отримати їх?

– Винищувачі – питання, яке вимагає більше часу. Я думаю, прямо зараз головний фокус має бути на цих ракетних системах. Більшій кількості таких систем, снарядів більшої дальності плюс дронів, а також засобах радіоелектронної боротьби, щоб глушити російські дрони, щоб обмежити можливості розвідки Росії, і поглибити власні можливості бачити якнайдалі за допомогою дронів. Щодо винищувачів, неможливо навчитися пілотувати F-16 за тиждень. Тож це вимагає часу, і їх важко доставити. Тож ми фокусуємось на ракетних системах, їхній дальності, дронах і засобах радіоелектронної боротьби.

– Ви сказали, що Путін – головна загроза Європі та світу. Чому ви так вважаєте?

Путін просто намагається бандитським чином здобути контроль над іншими країнами

– Путін просто намагається бандитським чином здобути контроль над іншими країнами. Але центральний принцип сучасного світу – це суверенність кордонів на мапі. Не можна розширювати свою територію силою. Україна – це суверенна держава. Вся Україна, у кордонах навіть до кінця Холодної війни. А Путін намагається розширити територію Росію брутальною неспровокованою агресією. Це не тому, що Путін відчував загрозу, а тому, що він хотів розширити територію Росії силою. Увесь світ зацікавлений в тому, щоб йому це не вдалося. Адже якщо він це зробить, це означатиме, що будь-хто зможе це зробити будь-де. А Путін не планує зупинятися на Україні. Він зазіхає на інші території. Китай зазіхає на інші території. Тож ми маємо це чітко донести: не можна забирати чужу суверенну територію силою. Тому я думаю, що він є великою загрозою не лише для України, але і для світового миру і стабільності.

– Чи може американська зброя переломити хід цієї війни?

– Звичайно. Вона вже це робить. HIMARS, яких тут вже 12, скоро доставлять ще чотири. Тож всього їх буде 16. У вас також є кілька систем MLRS. І у вас є гаубиці M777 калібру 155 мм. Уся ця зброя вже значно змінила ситуацію. Вони притупили російський наступальний потенціал. Зараз ми маємо витиснути їх з української території і повернути їх туди, де вони були до 24 лютого.

– Українська влада відкидає західні занепокоєння, що з країни може политися контрабанда зброї, але визнала, що необхідно покращити системи відстеження озброєння. Ви вірите в те, що певна частина зброї, надана Україні, може бути вивезена контрабандою з України в інші країни?

– Я намагався розібратися у цьому. Я не знайшов жодних доказів цьому. Всі офіцери розвідки, військові лідери, з якими я спілкувався, не бачили доказів, що будь-яка зброя, надана Україні, була вивезена контрабандою бодай кудись. Українці використовують цю зброю тут, в Україні. Чи знаємо ми, куди саме йде ця зброя і де саме використовується – ми не маємо американського військового персоналу тут, тому ми не можемо слідкувати за цим. Але я хочу підкреслити це ще раз: я запитував про це у дуже багатьох обізнаних людей, і мені не надали жодного доказу, що будь-яке озброєння, яке прибуває в Україну, використовувалось будь-яким чином, окрім як для війни з росіянами, для чого воно і призначене. Тож якщо в когось є докази, я б хотів їх бачити. Але я їх не бачив поки.

– Яке ваше враження після зустрічі із Зеленським і від України під час війни?

– Я дуже вражений президентом Зеленським. Він справді об’єднав цю країну і більшість світу за собою у цих неймовірно складних обставинах. Я пам’ятаю, що коли це почалось, більшість людей, включно з військовим керівництвом США, вважали, що Росія захопить Україну за тижні. Цього не сталося. Їх відтіснили, ми бачимо докази цьому прямо за нами (показує на знищену російську техніку на Михайлівській площі у Києві – ред.). Зеленський був неймовірним лідером для країни. Я був дуже вражений ним і його командою, тим, що їм вдалося зробити. Я був в Україні рік тому, до початку війни. Це прекрасна країна, яка зазнала великого прогресу від пострадянської ери на шляху побудови демократії, яка часто має вибори, економіку, що росте. Українці мають право продовжувати такий спосіб життя, а не коритися Росії знову. Тож ми будемо працювати над тим, щоб цього не сталося. Тож я дуже вражений Україною і президентом Зеленським, його мужністю і лідерством.