ЗСУ поцілили у російський склад боєприпасів в Новій Каховці – Хлань

Українські військові поцілили у російський склад боєприпасів в Новій Каховці на Херсонщині, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.



«Херсонщина. Нова Каховка, район Сокіл…Якщо без жартів, то знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці) За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.



Також про вибухи в Новій Каховці повідомляли місцеві телеграм-канали. Українські військові наразі цю інформацію не коментують.



Водночас російські медіа повідомляють, що українські війська завдали удару по Новій Каховці. За даними росЗМІ, нібито рештки двох ракет впали біля заводу «Сокіл».

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.

За даними російської служби «Бі-бі-сі», українські військові з кінця червня до 10 липня завдали 14 точних ударів по складах боєприпасів та інших об'єктах російських військ, які перебувають в їхньому тилу на окупованих територіях України. Склади та інші уражені об'єкти розташовані на відстані від 5 до 75 кілометрів від лінії фронту – у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Удари по тилах почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.