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Резніков переконаний, що Захід надасть Україні сучасні літаки і танки

«Для мене сьогодні відповідь «Це – неможливо» означає, що це можливо, тільки в майбутньому», – наголошує міністр

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Захід врешті-решт надать Україні сучасні літаки і танки. Про це він заявив в інтерв'ю українській службі BBC.

«Є дві речі, за які я ще борюся: це – сучасні танки й літаки. Поки що ми не пробили цей момент. Але я переконаний, нам і це вдасться. Для мене сьогодні відповідь «Це – неможливо» означає, що це можливо, тільки в майбутньому», – пояснив міністр.

При цьому Олексій Резніков зауважив, що, на його думку, має йтися не лише про літаки типу F-16.

«Наші аеродроми не готові для F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 хороші. Є інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва», – вважає очільник Міноборони.

12 липня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що високоточна зброя, отримана Україною від закордонних партнерів, пришвидшила процес деокупації захоплених Росією територій та зробила його більш ефективним.

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