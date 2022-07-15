Закінчення війни до кінця 2022-го є «абсолютно можливим» – Резніков

Закінчення війни до кінця цього року є «абсолютно можливим». Про це в інтерв'ю українській службі BBC заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Це реально, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю... Зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії). Це серйозний загальносвітовий проєкт», – пояснив міністр.

Раніше Олексій Резніков називав три варіанти закінчення війни та наголошував, що «капітуляційних домовленостей не буде».

У травні в інтерв’ю Sky News начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що «більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року, ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим».