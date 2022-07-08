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Резніков розповів, скільки людей мобілізували до лав ЗСУ

Олексій Резніков заявив, що понад мільйон «людей у формі» забезпечують захист та оборону України

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки людей мобілізували до лав Збройних сил України. Про це він сказав під час конференції Forbes «Будуємо разом».

«Мобілізовані до ЗСУ – до 700 000 осіб, прикордонники – до 60 000, Нацгвардія – до 90 000, Національна поліція – до 100 000. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони», – сказав Резніков.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

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