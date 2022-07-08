Зеленський: Росія не відмовилася від ідеї окупації України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не відмовилася від ідеї окупації всієї України.

«У плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї держави, ми абсолютно в цьому впевнені», – сказав президент в інтерв’ю американському телеканалу CNN, опублікованому в телеграм-каналі Зеленського.

«Ми їх витіснили, і вони відійшли. Але я вважаю, що в цілому вони – всередині своєї держави і своїх військово-політичних планів не відмовилися від окупації нашої держави. І не відмовляються багато років. Це їхні плани», – додав він.

За словами Зеленського, зараз на сході України – «дуже складна ситуація».

«У нас різна ситуація по всій державі, найскладніша – саме на Донбасі. У них більше артилерії, більше РСЗВ, більше жертв, але вони не рахують як техніку, так і жертв. Ми ж робимо все, щоб максимально зберегти людей. Це – наша зброя. Але ми хочемо, щоб такої великої переваги в техніці не було в Росії, тому просимо партнерів про допомогу», – наголосив президент.

На півдні країни ситуація «трішки легша, бо там ми стримуємо ситуацію, а в деяких випадках – контратакуємо», додав Зеленський.

«Щодо Харкова – майже звільнений весь регіон, але тим не менше непросто, бо вони залишили свої бойові угруповання. У цілому нам треба стабілізувати ситуацію на сході, я б сказав так», – заявив голова держави.

За словами Зеленського, російські війська є окупантами руїн у Луганській області.

«Вони контролюють майже всю Луганську область, там ідуть бої на околицях області… Можна сказати, що більшість, майже всю Луганську область вони контролюють, але там все зруйновано. Чесно кажучи, навіть амбіцій таких не розумію – що вони контролюють. Вони зруйнували міста, школи. Люди виїхали, втекли. Що вони окупували? Вони окупанти руїн Луганської області», – заявив Зеленський.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

7 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що не робила жодних серйозних дій у ході «спецоперації» в Україні (так там називають повномасштабну війну).

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали», – сказав Путін на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.