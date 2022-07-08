Гайдай: російські війська артилерією знищують села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини

Російські війська артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, заявив вранці 8 липня голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках і на подвір’ях. Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну і реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Щоби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області», – написав Гайдай у телеграмі.

Схожа ситуація, за його словами, і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

«Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька «котлів». Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат», – додав він.

Напередодні ввечері Гайдай заявив, що «Луганщина тримається, повної окупації немає».

«Провину за «хлопки» на рашистських складах орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей. У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном – це для них сигнал причетності до шпіонажу», – заявив голова ОВА.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині. У боях в Донецькій області Росія, за даними британської розвідки, вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.