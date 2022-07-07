Путін: Росія всерйоз поки що нічого не починала в Україні

Росія поки що не робила жодних серйозних дій у ході «спецоперації» в Україні, заявив у четвер президент Росії Володимир Путін.

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали», – сказав Путін на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

При цьому Москва, за словами Путіна, не відмовляється від мирних переговорів.

«Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися», – сказав Путін.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».