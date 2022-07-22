Крим і «судний день»

(Рубрика «Точка зору»)

Колишній президент Росії, заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв погрожує Україні «судним днем» у разі обстрілів території Криму або спроб деокупувати анексований півострів. Втім, визнаємо одразу – до того моменту, коли у Збройних сил України з’являться такі можливості, мабуть, ще далеко. Навіть для забезпечення ударів по російських арсеналах зброї в Криму – не кажучи вже про можливість наступу на території півострова – українським військовим, очевидно, необхідно звільнити окуповану частину півдня України.

Думаю, Дмитро Медведєв це чудово знає. Проте кримська тема завжди виводить російських керівників зі стану рівноваги. У Кремлі побоюються не просто визволення Криму від окупації. У Кремлі, певен, побоюються навіть самих розмов про те, що Крим може бути деокупований.

Згадаймо, яку реакцію в Москві викликало проведення в українській столиці саміту «Кримської платформи» у серпні 2021 року. Саме відтоді російські чиновники почали говорити про те, що Україна може хотіти звільнити Крим за допомогою сили, а її вступ до НАТО може втягнути у воєнний конфлікт із Росією всі країни альянсу. І це незважаючи на те, що під час саміту «Кримської платформи» і президент Володимир Зеленський, й інші представники українського керівництва, і гості саміту говорили передусім про дипломатичні шляхи вирішення питання деокупації Криму.

На «приєднанні» Криму до Росії базуються принципи того нового світового порядку, які Кремль хотів би сформувати

Чому ж Путіна, Медведєва та інших російських чиновників так нервує Крим? А тому, впевнений, що на «приєднанні» Криму до Росії базуються принципи того нового світового порядку, які Кремль хотів би сформувати. І головний із цих принципів: право сили важливіше, ніж міжнародне право. Якщо одна держава сильніша за іншу, то вона може окупувати чужу територію, проводити фейкові «референдуми», приєднувати до себе чужі землі – «сакральні» і не дуже. Адже для Путіна Крим був не винятком, а прецедентом.

Не випадково в Державній думі зараз роздумують про таку зміну російського законодавства, що безпосередньо дозволяло б приєднувати до Росії чужі території – без перехідного етапу з проголошенням квазі-держав.

Щойно виникає тема Криму, з Кремля відразу ж починають погрожувати ядерною зброєю, «судним днем»

Якщо виявиться, що Росія не може забезпечити безпеку своїх військових арсеналів та окупаційних військ на чужих територіях, якщо виявиться, що держави, чиї території були безсовісно вкрадені, можуть повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, то весь придуманий Путіним (хоча чому Путіним, у російського президента було тут чимало попередників) новий лад, впевнений, піде прахом.

Крим перестане бути прецедентом, перестане бути навіть винятком із правил, стане просто українським Кримом. І світ, сподіваюся, зітхне з полегшенням, бо зникне одна з найбільших загроз міжнародній безпеці, бо кордони знову стануть кордонами, а не мішенню для танкового прориву чи путінських «спецоперацій».

Ось чому, щойно виникає тема Криму, з Кремля відразу ж починають погрожувати «ударом по центрах ухвалення рішень», ядерною зброєю, «судним днем».

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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