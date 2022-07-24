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Безпілотники – не панацея для ходу війни, але хороший помічник – Ігнат

БПЛА є хорошим помічником для артилерії. Фото ілюстративне

Ударні безпілотники не є панацеєю у вирішенні ходу війни, але є хорошим помічником для артилерії, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Безпілотники не є панацеєю, що вони вирішать хід війни. Безумовно, це хороший помічник для артилерії, для цілевказання. Ми бачили ударне застосування наших «Байрактарів», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат висловив сподівання, що Україна отримає від західних партнерів і новітні безпілотники.

У рамках наступного пакету військової підтримки Україні Британія надасть сотні безпілотників. Раніше США у рамках військової допомоги надавали БПЛА.

Наприкінці червня компанія Baykar заявила, що надасть безкоштовно Україні три безпілотники, на які раніше збирали кошти українці.

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