Резніков повідомив про «масштабні плани» з придбання «Байрактарів»

Міністерство оборони України планує придбати ще десятки безпілотників «Байрактар» у заводу Baykar Makina, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Плани України щодо придбання байрактарів – масштабні. Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до пів сотні «літачків». Ще кілька вже законтрактовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків безпілотників», – написав Резніков у фейсбуці 28 червня.

Напередодні компанія Baykar заявила, що надасть безкоштовно Україні три безпілотники, на які раніше збирали кошти українці.