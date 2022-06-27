«Зворушені цією солідарністю». Україні безкоштовно нададуть три «Байрактари», на які збирали кошти українці – BAYKAR

Компанія BAYKAR заявила, що надасть безкоштовно Україні три безпілотники, на які раніше збирали кошти українці. Про це йдеться у повідомленні компанії. опублікованому в твіттері.

«Компанія BAYKAR не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість спрямувати зібрані кошти на допомогу у боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», – йдеться у повідомленні компанії.

Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар», які збиралися закупити для Повітряних сил ЗСУ. Ціллю було зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн, збір продовжився і 24 червня фонд Притули зібрав 600 млн. Цих коштів достатньо для купівлі чотирьох безпілотників.