Армія РФ залізницею продовжує стягувати військову техніку до кордонів України

Армія Росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Це зафіксував супутник Planet Labs. На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Як помітили «Схеми», аналізуючи супутникові фото, територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки.

Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

За оцінкою військового експерта Олега Жданова, далі ця техніка здебільшого переміщується у напрямку Ізюму, а потім до Слов’янська, де тривають бойові дії. Це пов’язано з тим, що частина Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка, тимчасово окупована армією РФ. У свою чергу, це дозволяє російським військовим використовувати логістику окупованого регіону.

«Це Валуйський район Бєлгородської області – там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути нанесений удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами», – пояснив Олег Жданов.

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і – поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

Територія Бєлгородської області РФ активно використовується російськими військовими, про що неодноразово повідомляв Генштаб України. Зокрема, що саме з її території російська армія веде активні бойові дії. Зокрема спроби використання засобів радіолокаційної боротьби, запуски ракет «Іскандер» та інші.

Раніше «Схеми» вже повідомляли про стягнення армією РФ техніки у декількох населених пунктах Бєлгородської області. Тоді журналісти нарахували помітні скупчення військової техніки РФ в 9 різних населених пунктах цього регіону.