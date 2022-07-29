ГУР: Росія хоче до середини серпня сформувати ще одне ударне угруповання

Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За повідомленням, Москві не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації і створення 16 добровольчих батальйонів, стрілецькі підрозділи мали бути розгорнуті майже в кожному регіоні РФ.

«За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано вісім батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій Росія ухвалила рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати», – заявив в ефірі телеканалу «Київ» представник ГУР Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, які цитує пресслужба ГУР, бойові підрозділи армії Росії є «катастрофічно неукомплектованими» офіцерськими кадрами.

Вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому і березні щодо окупації України, та був зміщений, додав предстваник ГУР. Також, за його даними, відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

Раніше в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомляв, що Росія до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів, а також формує ще один корпус у Нижньогородській області чисельністю від 10 до 15 тисяч осіб.

Голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявляв, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні після лише поступового прогресу на полі бою.

Він додав, що MI6 вважає, що Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад протягом наступних кількох тижнів.