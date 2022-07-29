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ГУР: Росія хоче до середини серпня сформувати ще одне ударне угруповання

«Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати», – повідомив Вадим Скібіцький

Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За повідомленням, Москві не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації і створення 16 добровольчих батальйонів, стрілецькі підрозділи мали бути розгорнуті майже в кожному регіоні РФ.

«За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано вісім батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій Росія ухвалила рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати», – заявив в ефірі телеканалу «Київ» представник ГУР Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, які цитує пресслужба ГУР, бойові підрозділи армії Росії є «катастрофічно неукомплектованими» офіцерськими кадрами.

Вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому і березні щодо окупації України, та був зміщений, додав предстваник ГУР. Також, за його даними, відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

Раніше в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомляв, що Росія до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів, а також формує ще один корпус у Нижньогородській області чисельністю від 10 до 15 тисяч осіб.

Голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявляв, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні після лише поступового прогресу на полі бою.

Він додав, що MI6 вважає, що Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад протягом наступних кількох тижнів.

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