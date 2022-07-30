Російські війська звели два понтонні мости і поромну переправу біля Херсона – британська розвідка

У районі окупованого Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости і систему поромної переправи, щоб компенсувати пошкодження мостів поблизу нещодавніми ударами українських військ, повідомила британська розвідка.

«На новоокупованих територіях на півдні України влада, встановлена Росією, швидше за все, перебуває під зростаючим тиском із боку Москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до «референдумів» про приєднання до Росії пізніше цього року», – йдеться у зведенні, яке вранці 30 липня опублікувало в твітері Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці додали, що «військово-цивільні адміністрації», встановлені РФ на новоокупованих територіях, ймовірно, змушують населення розкривати особисті дані, щоб складати списки для «голосування».

Крім того, у британській розвідці заявили, що українські сили, ймовірно, успішно відбили «невеликі російські напади з давно встановленої лінії фронту поблизу міста Донецьк на Донбасі».

Напередодні британська розвідка заявила, що Росія у повномасштабному вторгненні в Україну активно залучає сили «ПВК Вагнера», але це не допоможе їй істотно змінити хід війни.