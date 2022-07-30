У Генштабі повідомили про відбиті штурми військ РФ на чотирьох напрямках

Українські військові відбили штурмові дії російських військ на чотирьох напрямках: Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському, повідомив у ранковому зведенні 30 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мав, відійшов», – йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу, загарбники вели штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мали. Біля Семигір’я, Зайцевого і Вершини тривають бойові дії, додали у командуванні.

«На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку загарбники здійснювали артилерійські обстріли, а також вели штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мали і відійшли. При цьому поблизу Павлівки бойові дії тривають.

Напередодні британська розвідка заявила, що Росія у повномасштабному вторгненні в Україну активно залучає сили «ПВК Вагнера», але це не допоможе їй істотно змінити хід війни.