Завдяки інформації від місцевих жителів у червні вдалося знищити групу ПВК «Вагнера» на Луганщині – журналіст

У червні 2022 року в окупованій російськими військми Кадіївці Луганської області ударом ЗСУ було знищено від 50 до 250 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера» та її склад з озброєнням та боєкомплектом. Про це в ефірі Радіо «Донбас Реалії» розповів репортер The Kyiv Independent Олександр Хребет із посиланням на проведене журналістське розслідування.

За його словами, відповідно до розслідування цього інциденту, «вагнерівці» розміщувалися на території стадіону в окупованому місті Луганської області. Приміщення, де вони були, а також сусідня будівля зі складом озброєння були знищені влучним ударом артилерії.

Наразі невідомо, яким саме типом озброєння ЗСУ завдали цей удар, адже Кадіївка розташована щонайменше за 45 кілометрів від лінії фронту. Американських РСЗВ HIMARS на озброєнні України тоді ще не було, принаймні офіційної інформації про їх застосування.

Як розповів Олександр Хребет, виданню The Kyiv Independent вдалося дізнатися, що точну інформацію про місце дислокації підрозділу бойовиків ПВК «Вагнера» українські військові отримали від місцевих жителів.

Російські пропагандисти стверджували, що удар був завданий системою БМ-21 «Град».

9 червня воєнний кореспондент Роман Бочкала у своєму Telegram повідомив про знищення бази «вагнерівців» у Кадіївці. Пізніше дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов повідомив, що Збройні сили України змогли знищити базу ПВК «Вагнера» в Кадіївці на Луганщині після того, як побачили відео в TikTok. Офіційно ЗСУ деталей не повідомляли.