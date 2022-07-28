Війська РФ намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку – Генштаб

Російські військові намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, повідомив вранці 28 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилася для окупантів провалом», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також додали, що з метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку загарбники перекидають додаткові підрозділи.

«На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, Федеральна служба безпеки РФ посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині», – йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, зафіксовано артилерійські обстріли, а для уточнення положення українських військ і корегування вогню загарбники ведуть повітряну розвідку БпЛА.

«На Слов’янському напрямку, з метою пошуку слабких місць в обороні наших підрозділів, окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали. Артилерійські обстріли відзначено в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка. На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки», – йдеться в повідомленні.

В акваторії Чорного моря, поза пунктами базування, перебувають три російських носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», повідомили у командуванні.

Раніше голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявив, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні, бо Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.