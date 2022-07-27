Британська розвідка: «ПВК Вагнера» вдалося здійснити тактичний наступ у районі Вуглегірської ТЕС

Російській «Приватній військовій компанії Вагнера», ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕС і сусіднього селища Новолуганське, а деякі українські сили, ймовірно, вийшли з цього району, повідомила вранці 27 липня британська розвідка.

За повідомленням, голова МЗС Росії зараз здійснює візити до країн Африки, де Москва використовувала групу «Вагнера» як «один із своїх улюблених інструментів впливу».

«Росія, швидше за все, намагатиметься використати візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі й заручитися підтримкою африканських держав, які в іншому випадку залишалися б нейтральними щодо російського вторгнення в Україну. Від 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив в Африці, часто використовуючи групу «Вагнера» як «один із своїх улюблених інструментів впливу» в регіоні», – йдеться у звіті розвідки, який вранці 27 липня публікує в твітері Міністерство оборони Великої Британії.

За повідомленням, Росія, ймовірно, насамперед взаємодіє з Африкою, бо вірить, що це посилить ідентичність «великої держави», до якої вона прагне. «Вторинними цілями, ймовірно, є отримання товарних концесій і переконання африканських держав голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах», – додали в британській розвідці.

У Генштабі ЗСУ вранці 27 липня не повідомляли про події довкола Вуглегірської ТЕС. 24 липня там інформували, що за Вуглегірську ТЕС тривають бої, російські війська не припиняють спроб встановити контроль над територією електростанції.