Тривають бої за Вуглегірську ТЕС – Генштаб ЗСУ

Тривають бої за Вуглегірську ТЕС, російські війська не припиняють спроб встановити контроль над територією електростанції, повідомляють у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
«Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я», – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник обстріляв українські війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.
На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного.
Штурмовими діями російські війська спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне, але знову без жодного успіху, повідомляють у штабі.
«На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли», – інформують у Генштабі.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ