Тривають бої за Вуглегірську ТЕС – Генштаб ЗСУ

Тривають бої за Вуглегірську ТЕС, російські війська не припиняють спроб встановити контроль над територією електростанції, повідомляють у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я», – йдеться у повідомленні.



За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник обстріляв українські війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.



На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного.

Штурмовими діями російські війська спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне, але знову без жодного успіху, повідомляють у штабі.

«На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли», – інформують у Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ.