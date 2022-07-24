Після спроби просунутися на Херсонщині війська РФ зазнали втрат та відступили – Генштаб ЗСУ

На Херсонщині російські війська намагалися просунутися за двома напрямками, але зазнали втрат та відступили, повідомляють у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив», – йдеться у повідомленні.



Також, за даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ – російські обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви російських окупантів, Україна звільняє свої території на півдні. За його словами, ЗСУ крок за кроком просуваються по Херсонській області.

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Російські війська контролюють майже всю територію Херсонської області з обласним центром та близько 60 відсотків території Запорізької області. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем України. Представники української влади заявляють, що всі окуповані території будуть звільнені.