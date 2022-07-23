ЗСУ «крок за кроком» просуваються на Херсонщині – Зеленський

Попри заяви російських окупантів, Україна звільняє свої території на півдні – про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги, вона буде. Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитися, їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – «шапкозакидательство». Але чим це допомогло їм? ЗСУ крок за кроком просуваються по області», – сказав Зеленський.

Він прокоментував також російський ракетний удар по Одеському порту, назвавши його «ударом також по політичних позиціях самої ж Росії».

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«Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог із Росією, якісь домовленості – бачите, що відбувається: сьогоднішні російські «Колібрі» знищили саму можливість для таких заяв», – зазначив голова держави.

За його словами, удар також пошкодив будівлю Одеського художнього музею, ракети поцілили поруч з історичними об’єктами міста.

Зеленський також згадав про зустріч із делегатами від Конгресу Сполучених Штатів та переговори з президентом Казахстану.

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«Говорив сьогодні з президентом Казахстану Токаєвим. Подякував йому за принципову підтримку України, нашого суверенітету, міжнародного права. Обговорили конкретні проекти у сферах енергетики, економіки, цифровізації, які можуть посилити наші держави і суспільства», – додав він.

Очільники створених Росією окупаційних адміністрацій 23 липня захоплених російськими військами частин Херсонської та Запорізької областей України підписали документи про створення так званих «виборчих комісій».

Російські війська контролюють майже всю територію Херсонської області з обласним центром та близько 60 відсотків території Запорізької області. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем України. Представники української влади заявляють, що всі окуповані території будуть звільнені.