ЗСУ влучили у міст через Інгулець на Херсонщині – радник голови ОВА

Збройні сили України вранці 23 липня завдали удару по Дар’ївському мосту через Інгулець на Херсонщині, повідомив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«Антонівський міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ у Херсон через Лівобережжя. Одночасно ЗСУ ускладнюють шляхи постачання і Правобережжям. Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар’ївський міст через Інгулець. Це – продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання. Кожен міст – це слабке місце в логістиці, і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему», – написав Хлань у фейсбуці.

За його словами, це ще не звільнення Херсона, але «серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку».

«І, як на мене, ці удари демонструють головне: ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, незважаючи на руйнування і втрати. Ми стаємо західною армією. Армією, яка береже життя своїх воїнів і використовує стратегію непрямих дій. Тобто ми «розм’якшуємо» оборону противника через знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту противника сиплеться навіть від незначного удару», – додав радник голови ОВА.

Хлань також наголосив, що без західного озброєння «це було б неможливо».

«HIMARS і наші хлопці та дівчата з ЗСУ – це прекрасне поєднання. Дякуємо», – написав він.

Раніше сьогодні британська розвідка повідомила про «запеклі бої», у той час, як українські війська продовжують наступ проти російських сил у Херсонській області, на захід від річки Дніпро.

«Ймовірно, Росія намагається уповільнити український наступ артилерійським вогнем вздовж природного бар’єру – річки Інгулець, притоки Дніпра. Водночас лінії постачання російських військ на захід від Дніпра перебувають під дедалі більшою загрозою. Додаткові українські удари спричинили подальші пошкодження ключового Антонівського мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці вказали, що поки не змогли перевірити заяви українських чиновників про те, що Росія готується побудувати альтернативний, військовий понтонний міст через Дніпро.

При цьому в британській розвідці наголосили, що будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро «буде операцією з дуже високим ризиком».

«Якщо ж переправи через Дніпро не буде, а російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізаними, це стане значним військово-політичним ударом для Росії», – йдеться у зведенні.

Напередодні про те, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження ударами ЗСУ Антонівського мосту через Дніпро, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів.