Удар по Одеському порту пошкодив насосну станцію, сховище зерна не постраждало – Гуменюк

Внаслідок російського ракетного удару виникла пожежа в насосній станції, проте значних руйнувань він не спричинив – про це повідомляє Суспільний мовник із посиланням на начальницю координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталю Гуменюк.

«Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу «Калібр» були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об’єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію», – заявила Гуменюк.

Як цитує Суспільне, за даними командування, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Також ударна хвиля пошкодила будинки навколо порту. Водночас у саме сховище зерна, за словами Гуменюк, влучання не було.

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Росія сьогодні атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр», повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на дані оперативного командування «Південь».

За його даними, дві ракети збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.