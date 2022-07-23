Окупаційна влада заявляє про створення «виборкомів» для «референдумів» на Херсонщині та Запоріжжі

Очільники створених Росією окупаційних адміністрацій захоплених російськими військами частин Херсонської та Запорізької областей України підписали в суботу документи про створення «виборчих комісій», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Як йдеться у повідомленнях, комісії створюються у тому числі для проведення так званих «референдумів» про входження цих регіонів до складу Росії.

Склад комісій поки що не визначений. Євген Балицький, який називає себе «головою» російської адміністрації Запорізької області, повідомив, що комісія формуватиметься «з найактивніших та небайдужих мешканців регіону».

Раніше російські медіа та телеграм-канали з посиланням на свої джерела стверджували, що псевдореферендуми на окупованих територіях можуть відбутися вже восени. При цьому неясно, на якій підставі вони будуть проводитися.

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Представники російської влади не підтверджували і не спростовували такі плани. Раніше цього тижня представник Білого дому заявляв, що у Вашингтоні спостерігають плани Росії анексувати частину української території та попереджають, що ці спроби не залишаться для Москви без наслідків.

Також у суботу було оголошено формування так званого окупаційного «уряду» Запорізької області. Його очолив російський громадянин, колишній заступник губернатора Вологодської області Антон Кольцов. Раніше підконтрольний Росії «уряд» Херсонської області очолив також колишній російський чиновник Сергій Єлісєєв – колишній заступник губернатора Калінінградської області.

Російські війська контролюють майже всю територію Херсонської області з обласним центром та близько 60 відсотків території Запорізької області. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем України. Представники української влади заявляють, що всі окуповані території будуть звільнені.