Верещук попередила жителів окупованих територій про відповідальність за участь у «референдумах»

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 20 липня застерегла жителів окупованих територій від участі в організованих російськими військовими «псевдореферендумах».

«Я хочу закликати усіх, хто зараз на тимчасово окупованій території вирішує для себе, яку ж позицію зайняти – не ходити на жодні «референдуми», не брати жодних російських чи іншого виду псевдопаспортів. І не співпрацювати з окупаційною владою. Наші хлопці прийдуть, відвоюють землю і все буде Україна», – заявила Верещук у ефірі національного телемарафону.

Вона вказала на те, що Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за участь у подібних голосуваннях, і наразі уряд працює над розширенням законодавства.

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«Кримінальний кодекс передбачає вже відповідальність, але ми будемо працювати над тим, щоб розширити за участь у псевдореферендумах, тому що є конституція України, є перша й друга стаття Конституції України, де суверенітет України є непорушним. Отже, кожен, хто буде брати участь, хто буде спонукати брати участь, передавати, складати якісь списки, буде відповідати перед законом», – сказала міністерка.

Верещук закликала жителів окупованих територій евакуйовуватися, хоча визнала, що це важко.

Білий дім заявив 19 липня, що Росія закладає основу для анексії нових територій України і призначає нелегітимних ставлеників у підконтрольних їй районах.