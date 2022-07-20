СБУ повідомила про понад 800 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму

Служба безпеки України СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«З початку повномасштабної агресії РФ СБУ розслідує більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України», – повідомив Дехтяренко.

Зокрема, за його словами, повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини. За це російські сили призначили його керівником так званого «державного унітарного підприємства Херсонська залізниця».

«Крім того, у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників «Партії регіонів», які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого «Старобільського району ЛНР», – додав Дехтяренко.

Здійснення колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України) дозволяє притягувати до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. Санкція за вчинення такого злочину передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.