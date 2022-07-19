Білий дім: Росія готується анексувати нові українські території

Білий дім заявив 19 липня, що Росія закладає основу для анексії нових територій України і призначає нелегітимних ставлеників у підконтрольних їй районах.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, заявив на брифінгу в Білому домі, що росіяни планують організувати «фіктивні референдуми» на захоплених територіях, можливо, вже у вересні, і готуються встановити рубль як валюту та змусити жителів подати заяву на громадянство РФ.

Росія також намагається взяти під контроль телевізійні вежі, сказав Кірбі, додавши, що ці оцінки ґрунтуються на даних розвідки США.

«Росія починає розгортати версію того, що можна назвати сценарієм анексії, дуже схожим на той, який ми бачили в 2014 році», коли вона вторглася в Крим і зрештою анексувала його, сказав Кірбі.

«Вже зараз Росія призначає своїх нелегітимних представників на територіях України, які перебувають під її контролем», – сказав Кірбі.

Території, які є ціллю для анексії, включають Херсонську, Запорізьку, усю Донецьку та Луганську області.

«Анексія силою буде грубим порушенням Статуту ООН, і ми не дозволимо, щоб вона залишилася без покарання», – сказав Кірбі.

Речник Ради нацбезпеки сказав, що він «викриває» російські плани, «щоб світ знав, що будь-яка передбачувана анексія є навмисною, незаконною і нелегітимною».

Кірбі заявив, що США дадуть відповідь на дії Росії «швидко, жорстко і спільно з нашими союзниками і партнерами». За його словами, відповіддю будуть санкції проти встановлених Росією «маріонеток і ставлеників».

Кірбі також повідомив, що найближчими днями США оголосять про новий пакет озброєнь для України. Очікується, що допомога включатиме більше високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS). Україна заявила, що поставлені на даний момент HIMARS є важливою зброєю для боротьби з російськими військами.