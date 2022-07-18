Чому до Херсону не приїхав «управлінський десант» із Криму і кому «кинули кістку»?

СІМФЕРОПОЛЬ – До липня деякі експерти та російські чиновники окупованого Криму очікували, що саме «управлінський десант» із Криму обійме високі посади у створених Росією «адміністраціях» у населених пунктах нині окупованої частини Херсонської області. Однак цього не сталося.

Так звана «військово-цивільна адміністрація» Херсонської області, створена після окупації частини регіону російськими військами, 4 липня оголосила про створення «уряду» області. Його очолив Сергій Єлісєєв, який раніше був першим заступником глави уряду Калінінградської області Росії, а до того служив у ФСБ. «Віцепрем’єром» став ще один росіянин із Калінінграда – Володимир Беспалов. Колишній заступник голови адміністрації підмосковної Кашири Михайло Родіков очолив «міністерство освіти і науки».

На думку редакторки кримського «Центру журналістських розслідувань» Валентини Самар, кадрові призначення з боку Кремля курує заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, який залишився незадоволеним роботою місцевих колаборантів.

Експерт у галузі міжнародного права, професор Борис Бабін у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії висловив думку, що російська влада Криму не змогла продемонструвати Кремлю «успішний внесок» у побудову окупаційного режиму в Херсоні.

Десант в окупований Херсон «російських менеджерів» із глибоким зв'язком із ФСБ був досить очікуваним

«Десант в окупований Херсон «російських менеджерів» із глибоким зв’язком із ФСБ був досить очікуваним, оскільки заявлені агресором у ролі «влади» херсонські колаборанти продемонстрували свою управлінську нікчемність досить швидко. Крім того, агресор цим місцевим «говорящим головам», очевидно, серйозні питання не довірить за будь-яких обставин. З іншого боку, і кримські угруповання Аксьонова та Константинова не змогли з березня «показати результат» щодо злочинної допомоги Кремлю в побудові окупаційного режиму на материку, тому вони й залишилися без явних «агентів впливу» в самому Херсоні», – розповів експерт.

Борис Бабін зазначив, що водночас певний вплив на нині окупованих територіях України кримська «команда переможців» отримала.

«При цьому клану Аксьонова, все ж таки, кинули кістку, злочинно призначивши його протеже й одночасно кума донецького терориста Дениса Пушиліна, колишнього депутата Державної думи Андрія Козенка у фейкову «адміністрацію Мелітополя», як злочинний «місток» між окупованими Кримом і Донецьком. Також у Аксьонова залишилися на материку «сірі кардинали» злочинного впливу, на кшталт Анатолія Цуркіна, але, знову ж таки, насамперед – по Мелітополю та східній частині окупованих районів Херсонської області. Константинову в «материкових питаннях» агресор довіряє лише злочинну роль ключового пропагандиста, його протеже поки що на материку серед злочинних структур окупантів особливо не помічено», – зазначив експерт.

Небажання Кремля призначати кримські кадри на ключові посади на нині окупованих територіях Херсонської області може бути пов'язане також із їхньою низькою ефективністю, за що кримських чиновників часто критикують у самому Криму.

Про «управлінську катастрофу» в Криму заявляє російський блогер Олександр Горний, який переїхав на півострів. На його думку, «тут про якість державного управління точно не доводиться говорити, а скоріше – про деградацію».

Про управлінський «бардак» пише і кримський громадський діяч, ексдепутат кримського парламенту Віктор Попов.

Коли в Криму припиниться цей варварський бардак і прийдуть до управління люди, котрі щиро його люблять?

«Коли в Криму припиниться цей варварський безлад і прийдуть до управління люди, котрі щиро його люблять?» – запитує він на своїй сторінці у фейсбуці. Попов зазначає, що «Криму катастрофічно не вистачає люблячих його креативних керівників».

Про те, що в Криму не лише чиновники, а й провладні громадські діячі показують низьку ефективність, регулярно пише проросійський політик і кримський блогер Степан Кіскін.

«Я періодично переглядаю сайт Громадської палати Криму, сподіваючись на те, що вона нарешті працюватиме. Але надії завзято не виправдовуються», – нарікає блогер.

Критикують кримських чиновників і за неякісний зворотний зв'язок, причому не лише жителі анексованого Криму, а й росіяни.

«Ваша сторінка, порівняно з профілями голів інших областей, ведеться бездарно. Де реакція на запити місцевих жителів, як це робиться в інших регіонах? Вам пишуть жителі з проханнями, має бути моментальна реакція на їхні скарги, мають бути відповіді протягом доби на їхні звернення тут, а за фактом люди пишуть, а у відповідь – тиша. Бездарно все, бездарно», – залишила свій коментар на сторінці російського глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов) мешканка російського Ярославля Ольга Казаматова.

Тим часом Україна готується до деокупації захоплених російською армією південних територій, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За словами міністра, Київ накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю. Резніков сказав, що президент України Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані південні території.