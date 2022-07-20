Спецслужби повідомили про виведення із окупації на півдні українського військового

Головне управління розвідки Міноборони України та Національне антикорупційне бюро повідомляють про евакуацію із окупованої південної частини України українського військового.

«Детективи Національного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели операцію з евакуації українського військовослужбовця з тимчасово окупованої території на півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню», – йдеться в повідомленні НАБУ.

У ГУР додають: з початку повномасштабного вторгнення представники розвідки разом з колегами з інших відомств провели понад 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.