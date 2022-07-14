Окупанти залишили будівлю Херсонської ОДА – Хлань

Серед окупантів та колаборантів Херсонщини панує паніка – про це у ефірі Радіо Свобода заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Два «уряди» («уряд» колаборантів та «уряд» окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях. До речі, є повідомлення, що «уряд фсбшників» взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей», – розповів він.

На думку Хланя, це свідчить про те, що плани окупантів на проведення «референдуму» на Херсонщині, провалилися.

«Сьогодні вже немає достеменної інформації, що окупанти продовжують планомірно готуватися», – запевняє він.

Українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.

Удари по тилах РФ почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.