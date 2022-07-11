Виконувач обов’язків голови Херсонщини розповів, що робитиме в першу чергу

Виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що є для нього першочерговим на посаді.

«Я думаю, сьогодні (пріоритетними є – ред.) забезпечення жителів Херсонщини заробітними платами, соціальними виплатами. За можливості, реалізовувати гуманітарні місії, ми співпрацюємо з волонтерами, координація всіх служб, територіальних органів і повне сприяння по можливості Збройним силам України в реалізації їхніх завдань», – прокоментував Бутрій.

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Разом із цим, він зазначив, що домовитися про організацію «зелених» коридорів для евакуації жителів області досі не вдається.

«Виїзди залишаються самостійними – через Василівку та Крим, поки це єдині способи виїхати. Неодноразово були спроби на вищому рівні домовитися про коридори, так вони і не запрацювали», – додав Бутрій.

10 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації, яке покладається на Дмитра Бутрія.

28 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути. Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельник. Рішення було ухвалене на засіданні уряду. До ухвалення рішення Кабміну Геннадій Лагута спростовував своє можливе звільнення з посади голова Херсонської ОВА і заявляв, що не писав заяву про звільнення.