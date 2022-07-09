Призначено нового в.о. голови Херсонської ОДА – указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації, яке покладається на Дмитра Бутрія.

«Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в тексті іншого указу.

28 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути. Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельник. Рішення було ухвалене на засіданні уряду. До ухвалення рішення Кабміну Геннадій Лагута спростовував своє можливе звільнення з посади голова Херсонської ОВА і заявляв, що не писав заяву про звільнення.

Геннадій Лагута був призначений на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації у жовтні 2021 року. Відомо, що 2010 року політик був обраний депутатом Чапаєвської селищної ради від Народної партії. Вже через 5 років 2015-го балотувався до Херсонської міської ради VII скликання від партії «Опозиційний блок». 2019 року Лагута був помічником на той час народного депутата України Ігоря Колихаєва. 2020 року Лагута був обраний до Херсонської обласної ради VIII скликання від партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». На проміжних виборах 2021 року по 184-му округу кандидатом у народні депутати його висунула також ця партія.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі проєкту Радіо Свобода Новини Приазов’я припустив, що відставка Лагути може бути пов’язана з тим, що очолювати військово-цивільну адміністрацію окупованої військами РФ Херсонщини більш доцільно людині з військовою освітою і бойовим досвідом.